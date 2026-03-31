В Европе дали неожиданный совет ЕС по России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) посоветовал Европейскому союзу "помириться" с Российской Федерацией и сэкономить 90 млрд евро, которые страны Европы хотели предоставить Украине в качестве кредита.

"Мой совет ЕС: помиритесь с (президентом России Владимиром) Путиным", - обратился к европейскому объединению он.

Дотком указал на то, что необходимо позволить "сэкономить 90 миллиардов евро", которые Европейский союз хотел предоставить бывшей советской республике в качестве кредита.

"У вас все равно нет такой ликвидности", - резюмировал автор публикации.

Ранее Венгрия заблокировала кредит Украине на 90 млрд евро и 20-й пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации, увязывая свою позицию с остановкой транзита российской нефти по "Дружбе". Будапешт настаивает, что без решения вопроса в энергетике не будет поддерживать новые меры в пользу украинской стороны. На саммите в Брюсселе лидеры Европейского союза пытались убедить венгерского премьера Виктора Орбана и руководство Словакии разблокировать предоставление Киеву кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы.