В Таллине из-за нехватки учителей могут разрешить русский язык в 20 школах

Городские власти Таллина планируют разрешить некоторым школам вести преподавание на русском языке, несмотря на действующий общегосударственный запрет. Причиной стала острая нехватка учителей, владеющих эстонским языком на требуемом уровне, сообщает телерадиокомпания ERR.

В 2026/2027 учебном году Таллиннская городская управа намерена в разрешить преподавание на русском языке в седьмых, восьмых и девятых классах 20 общеобразовательных школ столицы. Это решение объясняется острым дефицитом педагогов, владеющих эстонским на уровне C1 и готовых вести уроки на государственном языке на высоком уровне. С таким предложением к горсобранию обратились попечительские советы школ. Вопрос будет обсуждаться на заседании 31 марта.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки о постепенном переводе русских школ на эстонский язык обучения. В 2024/2025 учебном году на эстонский перешли детские сады и 1–4 классы основной школы.

В сентябре 2025 года министр образования Кристина Каллас заявила о намерении запретить государственное финансирование частных школ с обучением на русском или других иностранных языках.

Реформа образования в Эстонии, направленная на полный переход русскоязычных школ на эстонский язык обучения, была инициирована ещё в конце 2022 года. Она предусматривает поэтапное введение эстонского как основного языка обучения во всех классах к 2030 году. Однако практическая реализация столкнулась с серьёзным кадровым кризисом: количество учителей, способных преподавать на эстонском на уровне C1 (свободное владение), недостаточно для покрытия потребностей всех школ, особенно в русскоязычных регионах и крупных городах, таких как Таллин и Нарва.