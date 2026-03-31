Конфликты в церкви дестабилизируют молдавское общество и выгодны врагам страны. Об этом заявил РИА Новости экс-премьер республики, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

Ранее на фоне конфликта между Молдавской митрополией и Бессарабской митрополией (создана по инициативе Румынской православной церкви), который привел к столкновениям прихожан с полицией в селе Деренеу Каларашского района, министр культуры Молдавии Кристиан Жардан сообщил, что власти рассматривают возможность вернуть государству более 800 церковных объектов.

«Теми, которые не видят стабильность Молдовы и не видят процветающее, независимое, суверенное государство. Это создан политический конфликт. Он уже показывает определенную дестабилизацию», - пояснил он.

Парламентарий уверен, что ни один судья не имеет права принять решение, кому принадлежит церковь, а полиция не должна вмешиваться в дела прихожан, как это было в Деренеу.

«В церковь надо идти и молиться Богу о грехах, о благосостоянии, о будущем. Мы считаем, что это провокация, и она специально организована», - пояснил он.

Напомним, что еще летом 2025 года российский посол в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Румыния активно участвует в расколе Православной церкви Молдавии - самоуправляемой части Русской православной церкви. Дипломат заявил, что происходящее в Молдавии повторяет события на Украине.