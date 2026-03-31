В центре Вашингтона установили золотой унитаз
В центре американской столицы установили золотой унитаз на мраморном постаменте.
Такую инсталляцию создала "партизанская" группа художников Secret Handshake в знак протеста перед политикой президента США Дональда Трампа.
"Этот унитаз, выкрашенный золотой краской из баллончика и установленный на постаменте из искусственного мрамора, - последнее из серии протестных картин и инсталляций, направленных против президента (США - прим. "РГ") Дональда Трампа и его администрации. На каждой стороне конструкции есть табличка с надписью: "Трон, достойный короля", - пишет газета Washington Post.
Арт-группа выразила раздражение тем, что вместо решения внутренних и внешних конфликтов в США, улучшения экономической ситуации и других важных вопросов президент занят ремонтом Белого дома.
"Это дань уважения непоколебимому провидцу, который взглянул вниз, увидел проблему и перекрасил ее в золотой цвет", - говорится в табличке на инсталляции.
В октябре прошлого года Трамп заявил, что обновил ванную комнату в Белом доме, заменив стиль ар-деко 1940-х годов на золотые светильники и "черный и белый полированный скульптурный мрамор".