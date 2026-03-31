Зеленский раскрыл требования Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп и его окружение требует вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, как ключевое требование урегулирование конфликта.

Об этом заявил Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Трамп и его команда не видят другого способа окончания конфликта, кроме вывода украинских войск», — сказал политик.

Раскрыт страх Зеленского из-за Ирана

При этом Зеленский добавил, что последние переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майями не привели ни к каким результатам.

Ранее портал Axios сообщил, что Зеленский обеспокоен давлением, которое Трамп может снова начать оказывать на него после урегулирования конфликта с Ираном. Сам Зеленский указал, что США хотят закончить войну с Ираном, однако он раскритиковал то, как Вашингтон хочет этого добиться.