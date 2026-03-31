В Евросоюзе попытки Киева препятствовать проверке нефтепровода "Дружба" называют неразумными и непонятными, сообщает портал Euractiv.

"Неразумно", "загадка", "неясно" – в публикации перечислены слова, которые используют в дипломатических кругах для описания препятствования Украиной работе группы, направленной для инспекции трубопровода.

Неназванный дипломат в Брюсселе заявил порталу, что у ЕС нет четкого представления о том, какую игру ведет Киев.

В субботу глава словацкого правительства Роберт Фицо пригрозил заблокировать новые антироссийские санкции из-за ситуации с "Дружбой". По оценке политика, если бы нефтепровод работал, то "никаких проблем с высокой ценой на топливо" не было бы.

Киев 27 января остановил транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию, ссылаясь на повреждения. Братислава уверена, что нефтепровод на самом деле функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение Киева, цель которой - шантаж.