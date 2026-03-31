Трамп-младший призвал расследовать выделение американской помощи Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший выступил с заявлением, в котором призвал к тщательному расследованию использования американской помощи, выделенной Украине во времена предыдущей администрации Джо Байдена. По его словам, эти средства могли стать частью «масштабного мошенничества против американского народа».

Соответствующее заявление Трамп-младший сделал, анонсируя выпуск своего подкаста с журналистом Джоном Соломоном. Последний недавно опубликовал статью о предполагаемом вмешательстве Украины в выборы в США, которую на днях перепостил в своих соцсетях и сам президент Дональд Трамп.

Трамп-младший спросил: «Куда же на самом деле делась вся "помощь" Украине?". Он отметил: "Это выглядит как очередной пример масштабного мошенничества против американского народа, и это определенно требует расследования».

Сын президента США спросил Соломона, есть ли на Украине люди, готовые сотрудничать с американскими властями в рамках такого расследования. Журналист ответил утвердительно. «По моей информации, Стив Уиткофф, который проделал отличную работу, ведя переговоры по всему миру, в том числе и по Украине, недавно получил от некоторых представителей украинского правительства информацию, которая может оказаться очень, очень полезной для понимания последних десяти лет. Журналист указал период, по которому может быть получена информация: "в частности, в вопросах коррупции, существующих связей между нашими странами, а также людей, которые извлекали выгоду, занимались мошенничеством или другими действиями, пытаясь оказывать политическое влияние недобросовестными способами».

Эти заявления прозвучали на фоне растущей критики в США в адрес предыдущей администрации, которая, по мнению республиканцев, выделяла Киеву миллиарды долларов без должного контроля за их расходованием. В Вашингтоне все чаще звучат голоса с требованием провести аудит предоставленной Украине помощи и привлечь к ответственности виновных в возможных коррупционных схемах.

Ранее сам президент Трамп неоднократно заявлял, что администрация Байдена тратила средства американских налогоплательщиков без должного надзора, и что его администрация намерена разобраться в ситуации. Расследование, о котором говорит Трамп-младший, может стать одним из приоритетов для новой администрации, стремящейся продемонстрировать борьбу с коррупцией и вернуть доверие граждан к расходованию бюджетных средств.

В Киеве пока не комментируют заявления Трампа-младшего и Соломона.