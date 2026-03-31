Ближневосточная война подстегнула создание нового блока из четырех стран

Переговоры в Исламабаде свидетельствуют о появлении на Ближнем Востоке нового блока из четырех стран. Выглядевшая прежде маловероятной группировка в составе Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции активизирует усилия по прекращению огня и сдерживанию доминирования Ирана и Израиля.

Состоявшаяся в воскресенье в Исламабаде встреча министров иностранных дел Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции не только дала надежду на прекращение огня в Иране, но и стала зародышем нового порядка, призванного обуздать израильское и иранское господство после войны, комментирует The Guardian.

Хотя эти четыре страны и раньше встречались в составе "квартета", однодневная встреча министров иностранных дел в Исламабаде в воскресенье стала, в некотором смысле, официальной церемонией открытия инициативы, которая заинтересовала дипломатов.

Главная цель группы в условиях все более сложных споров - убедить все стороны прекратить эскалацию и договориться о прекращении огня. Таким образом, по словам Ясмин Фарук, специалиста по Персидскому заливу, эта группа будет собираться гораздо чаще.

“Эта четверка начала проявлять большую активность, потому что это действительно опасный этап войны, - комментирует Фарук. – Мы уже видели, как Израиль разрушает ядерные установки в Иране и как возможно развертываются войска. Это кошмар, который может заставить некоторые страны Персидского залива, которые до сих пор заявляли, что не хотят прекращения войны, осознать, что ситуация выходит из-под контроля. Потому что, если вы нацеливаетесь на опреснительные воды и электростанции, если в водах Персидского залива происходит утечка ядерного топлива, это становится общенациональным кризисом внутри этих стран”.

На встрече в Исламабаде в воскресенье был достигнут определенный прогресс, и в итоге Иран согласился разрешить судам, ходящим под пакистанским флагом, проходить через Ормузский пролив, возможно, по два раза в день. Это скромная мера укрепления доверия, отмечает The Guardian.

Было также установлено, что группа будет выступать в качестве основного посредника с Ираном, что позволит сохранить открытыми каналы непрямых переговоров между Тегераном и США. Иран настаивает на том, что это единственный надежный канал и что разговоры Дональда Трампа о прямых переговорах с Ираном - это фикция, направленная на снижение цен на нефть.

Сразу после воскресной встречи Исхак Дар, министр иностранных дел Пакистана, вылетел в Китай, чтобы проинформировать Пекин о кризисе. В Иране обсуждается роль Китая как гаранта любого соглашения, о чем сожалеют США, отмечает The Guardian.

На первый взгляд, членство в "четверке" может показаться неожиданным, пишет The Guardian. Например, Саудовская Аравия, о которой неоднократно сообщалось, что она, как и Объединенные Арабские Эмираты, в частном порядке призывает США покончить с Ираном, является активным членом организации. Это говорит о том, что саудовцы, по крайней мере, оставляют свои возможности открытыми.

Ясмин Фарук подчеркивает: “Все варианты для стран Персидского залива являются дорогостоящими. Они хотят, чтобы Иран заплатил за нападения на них, а также за захват в заложники Ормузского пролива. С другой стороны, они не могут знать, смогут ли США "завершить работу", не создав хаоса, а затем уйти, чего Саудовская Аравия не хочет видеть”.

Катар, более естественный союзник Турции, не присутствовал в Исламабаде, отмечает The Guardian. Одно из объяснений заключается в том, что Катар все еще возмущен тем, что он расценивает как предательство Ирана, нанесшего удар по объекту сжиженного газа в Рас-Лаффане, хотя он уже был закрыт. Один из комментаторов пояснил: “Доха, в отличие от ОАЭ, выступает за прекращение войны, но не настроена быть активным посредником от имени Ирана”.

Вероятно, самым преданным членом группы и тем, кто больше всего вложил в ее успех, является Турция. Анкара уже давно утверждает, что переговоры о программе Ирана по созданию баллистических ракет и о поддержке им группировок-посредников должны вестись со странами всего региона, а не только на двусторонней основе с США. Вопрос о ядерной программе Ирана и отмене санкций США будет решаться в основном на двусторонней основе. ОАЭ выступают против такого разделения.

На выходных Хакан Фидан, министр иностранных дел Турции, и Ибрагим Калын, директор турецкой разведки, призвали страны Персидского залива взглянуть на войну в более широком контексте и осознать риски, которым они подвергаются, если будут способствовать исходу, при котором Израиль окажется сильнее.

Калын сказал: “Среди намеченных целей этой войны – не только уничтожение ядерного потенциала Ирана, но и нечто более опасное, создание основы для конфликта, который может продлиться десятилетия между основными нациями региона - турками, курдами, арабами и персами. Это подготовило бы почву для затяжной гражданской войны и кровной мести”.

“Мы очень хорошо знаем, что те, кто развязал эту войну, пытаются создать новые реалии на местах в Ливане, Сирии, на палестинских территориях и в других местах с помощью политики разрушения, аннексии и оккупации. Нападения Ирана на страны Персидского залива неприемлемы”, - подчеркнул Калын. - Но мы никогда не должны забывать, кто начал войну”.

Фидан в пространном интервью телеканалу Haber TV в пятницу заявил, что цель Израиля состоит в том, чтобы поссорить исламские страны друг с другом, что позволит ему расширить антииранскую коалицию.

“К сожалению, регион шаг за шагом втягивается в игру, разработанную Израилем”, - сказал он. “Страны Персидского залива не должны попадаться на удочку Израиля”.

Глава турецкого МИД утверждает, что американское общественное мнение выступило против войны, и Трамп изо всех сил пытается объяснить цели войны, но структурной трудностью в политике США стао отсутствие механизма давления на Израиль.

Хакан Фидан добавил: “Если Америка собирается достичь соглашения о переговорах с Ираном, она должна быть готова оказать очень серьезное влияние на Израиль. Мы увидим, кто одержит здесь верх. Мы увидим, кто кем управляет и в какой степени”.