Куба столкнулась с новой проблемой из-за энергетического кризиса

Туристические зоны Кубы столкнулись с резким оттоком посетителей на фоне энергетического кризиса, усугубленного многолетней блокадой со стороны США. Как передает РИА Новости, улицы старой Гаваны, обычно заполненные иностранными туристами, сейчас практически пусты. Многие отели приостановили работу из-за низкой заполняемости.

В Варадеро, главном пляжном курорте страны, из 63 отелей открыты лишь 8–10, и посетители — в основном из Латинской Америки. Как рассказал гид Фелипе Гонсалес, проработавший в сфере туризма более 20 лет, его агентство фактически закрылось, а он сам ушел в неоплачиваемый отпуск в надежде на улучшение ситуации.

По его словам, около 80% сотрудников отелей переводят на другие должности с меньшей зарплатой, а многие увольняются из-за высоких транспортных расходов.

Международный аэропорт Варадеро принимает всего два рейса в сутки. Внутренний туризм практически отсутствует из-за высокой стоимости. В долине Виньялес, популярной среди любителей экотуризма, также наблюдается упадок: магазины и рестораны закрыты, иностранных гостей почти не видно. Местный житель Луис Деулофеу, сдающий дом в аренду, назвал Виньялес «городом-призраком», отметив, что еще несколько месяцев назад здесь было оживленно.