Зеленскому предрекли неприятности после критики крупнейшего немецкого оружейника
Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала предрек неприятности президенту Украины Владимиру Зеленскому после критики им главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.
По мнению обозревателя, канцлер Германии Фридрих Мерц не простит ему негативных высказываний в адрес крупнейшего оружейника ФРГ.
«Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле?» — спросил Христофору.
Зеленский заявил о создании Украиной и Болгарией газового коридора
По его словам, Зеленский хотел сыронизировать, но лишь усугубил ситуацию, надерзив Паппергеру, который является другом Украины и много сделал для Киева.
Ранее глава немецкого оборонного концерна назвал дроны украинского производства малополезными для обороны западных государств. Он охарактеризовал эти аппараты словами «работа домохозяек» и «конструктор Lego».
В ответ Зеленский заявил, что каждая украинская домохозяйка может стать генеральным директором Rheinmetall.