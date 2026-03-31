Пока вы спали: готовность Трампа завершить операцию в Иране и травма Навроцкого в США

СМИ: Трамп выразил готовность завершить операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Об этом рассказал чиновник американской администрации, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Трамп заявил помощникам, что готов завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым", — сообщает издание.

Отмечается, что американо-израильская операция против Ирана длится уже месяц.

"Все будет пересмотрено": союзник США вывел Рубио из себя

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон должен пересмотреть отношения с НАТО. Таким образом он прокомментировал отказ Испании предоставить свое воздушное пространство для удара по Ирану, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Все будет пересмотрено. Все это должно быть пересмотрено", — сказал Рубио.

Ранее газета El Pais сообщила, что Испания закрыла небо для самолетов, которые задействованы в военной операции США против Ирана.

"Деликатный момент": в Германии высмеяли турне Зеленского

Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Иорданию прошел на фоне многочисленных политических неудач Киева и скандала с коррупцией, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung.

"Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе", — сообщает издание.

Как говорится в публикации, Украина сталкивается с напряженной внутриполитической и финансовой ситуацией, а ее отношения с партнерами по ЕС также обострились.

СМИ: Навроцкий публично опозорился во время награждения в США

Президент Польши Кароль Навроцкий во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США получил травму пальца. Навроцкий мог порезаться о булавку одной из моделей, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Fakt.

"Во время церемонии награждения Кароль Навроцкий постоянно поглядывал на свой большой палец. Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы", — говорится в публикации.

Как предполагают авторы материала, вероятно, президент Польши порезался о булавку одной из медалей. Однако точная причина происшествия неизвестна.

Захарова прокомментировала призыв еврокомиссара экономить на энергетике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала призыв еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена меньше летать и экономить на топливе. Дипломат назвала его "поражающим своей прогрессивностью", пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Захаровой.

"Стратегия ЕС в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда", - написала дипломат.

Как иронично отметила официальный представитель МИД РФ, новый слоган Еврокомиссии - "Погружаем во тьму за ваши деньги".