Стало известно о попытке Трампа переложить переговоры с Ираном на Вэнса

Президент США Дональд Трамп пытается взвалить на вице-президента страны Джей Ди Вэнса задачу переговоров с Ираном. Об этом написал немецкий таблоид Bild.

В публикации отмечается, что Трамп понимает невозможность заключить сделку с правительством Ирана, поэтому «оставляет эту неблагодарную задачу Вэнсу». Источник утверждает, что Трамп выбрал вице-президента по нескольким причинам, включая подготовку возможной наземной операции.

«Дональд Трамп может рассматривать переговоры как испытание для Вэнса, чтобы определить, кто лучше подойдет на роль его преемника: вице-президент или госсекретарь [Марко Рубио]», — заключается в публикации.

Ранее Белый дом раскрыл крайний срок заключения сделки с Ираном. Пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон надеется подписать соглашение в течение недели, до 6 апреля.