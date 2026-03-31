Сложность достижения американцами соглашения по Ирану и по Украине сравнили

Социолог Евгений Копатько в интервью журналисту Александру Шелесту* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сравнил, насколько сложно США достичь соглашения по Ирану и по Украине.

«Для США более жизненно необходимо договориться по Ирану. По Украине легче договориться, опять-таки, если меняется власть на Украине», — отметил эксперт.

Он добавил, что если американцы захотят решить вопрос с соглашением по Украине, они смогут это сделать достаточно быстро.

25 марта украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США потребовали от Киева вывести войска из Донбасса в обмен на гарантии безопасности. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему выбирает тактику оказания большего давления на Украину.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом.