Президент Польши получил травму во время награждения в США

Президент Польши Кароль Навроцкий получил травму пальца во время награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США. Об этом написала газета Fakt.

В публикации отмечается, что на церемонии Навроцкий постоянно смотрел на свой большой палец.

«Несколько мгновений спустя президенту наложили пластырь, что заметили внимательные фотографы», — подчеркнули в статье.

Журналисты предположили, что Навроцкий порезался о булавку одной из медалей. Однако точная причина его травмы неизвестна. В своей речи польский лидер не упомянул произошедшее.

Президент Польши сделал странное предложение Германии

Ранее экс-президент Анджей Дуда упал в воду с доски для серфинга во время отдыха на побережье Балтийского моря.