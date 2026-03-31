Трамп заявил о готовности прекратить войну с Ираном

Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым, сообщили представители администрации газете Wall Street Journal.

Такой шаг, вероятно, продлит прочный контроль Тегерана над водным путем и оставит сложную операцию по его открытию на более поздний срок, говорится в публикации. В последние дни Трамп и его помощники оценили, что миссия по открытию узкого прохода затянет конфликт за пределы ожидаемых сроков его окончания в четыре-шесть недель. В итоге американский лидер решил, что Соединенные Штаты должны достичь своих главных целей: ограничить возможности военно-морского флота Ирана и его ракетные запасы, а также остановить текущие боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового движения.

Если это не удастся, Вашингтон будет настаивать, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя лидерство в открытии пролива, пояснили собеседники издания. Есть также военные варианты, но они не являются ближайшим приоритетом президента США, отметили они.