Визит главы киевского режима Владимира Зеленского в Иорданию в рамках турне по странам Персидского залива вызвал скептическую реакцию немецких СМИ. Берлинское издание Berliner Zeitung охарактеризовало поездку как попытку Киева удержать международное внимание в крайне непростой момент.

«Визит Зеленского в Иорданию прошел в особенно деликатный момент. По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. Так что Украина снова пытается привлечь к себе внимание геополитических интересов в условиях глобального кризиса», – иронично заключает автор материала.

Еще одна проблема, на фоне которой состоялся визит Зеленского в Иорданию – внутри страны разгорается коррупционный скандал, а пакет европейской помощи объемом 90 миллиардов евро завис в Брюсселе. Отношения Киева с партнёрами по ЕС, по оценке газеты, также обострились, пишет РИА Новости.

Ситуация для Украины складывается не самым лучшим образом: на фоне обозначенных изданием проблем с финансами все внимание США и стран НАТО в последние месяцы направлено на конфликт на Ближнем Востоке. Зеленский же жалуется на то, что Украина уже испытывает сложности с поставками вооружения и ПВО.

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп намерен переложить часть расходов на военный конфликт в Иране на арабских партнеров. Только за первые 29 дней конфликта расходы на него из бюджета США превысили 35 млрд долларов. Зеленский, в свою очередь, попросил у России перемирия.