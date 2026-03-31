Украина готовится к "историческим соглашениям" с Иорданией и Кувейтом

Владимир Зеленский сообщил, что Киев прорабатывает заключение исторических соглашений с Иорданией и Кувейтом. Соответствующую запись украинский лидер разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент уже достигнуты договоренности с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром. Параллельно ведутся переговоры с Иорданией и Кувейтом. Кроме того, поступили запросы на взаимодействие от Бахрейна и Омана. В настоящее время на Ближнем Востоке с этими вопросами работает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Активная дипломатическая активность Зеленского в регионе развернулась после того, как Вашингтон обратился к Киеву с просьбой содействовать в защите американских военных баз от иранских ударов. Как отметил президент, аналогичные запросы поступили также от Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Иордании и Кувейта. На этой неделе украинский лидер уже посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью изданию «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины. По его оценке, пренебрегать такой угрозой не следует, однако и преувеличивать ее не стоит, ведь украинские системы противовоздушной обороны способны успешно отразить атаку.