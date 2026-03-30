В ООН опубликовали отчет о транзите судов через Ормузский пролив

В отчете Конференции ООН по торговле и развитию сообщается, что ежедневный транзит судов через Ормузский пролив упал более чем на 95% после начала совместной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается в отчете, боевые действия на Ближнем Востоке фактически «парализовали» движение по транспортному пути. Так, в последнюю неделю февраля средний ежесуточный транзит судов через пролив равнялся 103. Но в начале марта он упал до показателя в менее чем 10 судов.

«Судоходство через Ормузский пролив парализовано: транзитные перевозки сократились более чем на 95%, что привело к сбоям в поставках энергоресурсов и удобрений», — сказано в отчете.

Ранее стало известно, что Иран собирается установить новый режим в Ормузском проливе.