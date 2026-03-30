В Израиле начнут вешать людей

Израильский Кнессет (парламент) одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов, рассказал журналистам министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, проект закона в решающем, третьем, чтении получил поддержку 62 депутатов 120-местного парламента. За него проголосовал, в том числе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Против высшей меры выступили 48 парламентариев.

«Свершилась история! Мы обещали — мы выполнили. Закон о смертной казни для террористов внесен в свод законов Государства Израиль», — торжественно отметил Бен-Гвир.

Согласно одобренной редакции законопроекта, уточнил министр, смертная казнь будет приводиться в исполнение через повешение. Он добавил, что закон будет применяться не только к палестинским боевикам, но и к гражданам Израиля, если они совершат соответствующие преступления.

Ранее сообщалось, что глава США Дональд Трамп подписал указ об использовании смертной казни в Вашингтоне.

Таким образом, по словам экспертов, количество штатов, в которых возможно применение высшей меры наказания, выросло до 27.

По официальной статистике, в 2024 году в США казнили 25 человек, в 2025 — 47. Все они были мужчинами, в отношении женщин мера не применялась.