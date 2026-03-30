В Белом доме раскрыли, кто должен вернуть США расходы на войну против Ирана

Вашингтон желает, чтобы власти арабских стран взяли на себя расходы на операцию США против Ирана, компенсировали затраты, рассказала на традиционном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили представителя Белого дома раскрыть, хочет ли Трамп, чтобы монархии Персидского залива взяли на себя расходы на акцию против Исламской Республики.

«Думаю, что президент [США Дональд Трамп] был бы весьма заинтересован в том, чтобы призвать их сделать это», — откровенно ответила Левитт.

Вместе с тем, уточнила пресс-секретарь, американский лидер должен сам высказаться по этому деликатному вопросу. Она добавила, что Трамп вскоре выступит с заявлением по Ирану и затронет, в том числе, тему финансирования.

По ее данным, операция проходит успешно: ВМС и ВВС США уничтожили свыше 150 кораблей, разрушили 70% промышленных площадок ВПК республики.

Левитт заметила, что диалог между Вашингтоном и иранской стороной проходит хорошо, несмотря на публичные заявления, которые могут создавать «иную картину».

«То, что говорят публично, отличается от того, что говорят нам в частном порядке», — пояснила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что арабские страны за месяц израсходовали около 2400 ракет-перехватчиков. Основная часть трат пришлась на дорогостоящие ракеты Patriot PAC-3 и GEM-T, чей совокупный резерв изначально составлял менее 2800 единиц.