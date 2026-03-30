В Белом доме подтвердили сроки заключения сделки с Ираном

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что президент США Дональда Трампа хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля — ранее он сам обозначил такой срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время брифинга с журналистами Левитт заявила, что Трамп собирается придерживаться этого срока.

«Я знаю, что президент установил крайний срок до 6 апреля, то есть всего через одну неделю», — заявила она.

Напомним, что операция против Ирана началась 28 февраля. Как объяснил Трамп, ее причиной стало нежелание властей Ирана отказаться от ядерных разработок. После этого Иран был атакован совместными силами США и Израиля, в результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи.

Ранее Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном.