Трамп сообщил о переговорах с третьей по счету группой иранской элиты

Вечером 29 марта Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, сообщил о ведущихся переговорах с третьей по счёту группой внутри иранской элиты. Информацию об этом распространило издание «КоммерсантЪ».

© Московский Комсомолец

«Первый режим полностью низвергнут, второй практически устранён, и именно с третьим режимом мы сейчас имеем дело», — заявил он, уточнив, что это и есть ожидаемая смена власти, ради достижения которой Соединённые Штаты и Израиль инициировали военные действия.

Согласно израильским оценкам, в Иране намечается внутренний раскол. Президент Масуд Пезешкиан и его последователи выступают за налаживание диалога с Вашингтоном, в то время как силовые структуры, представленные Корпусом стражей исламской революции (КСИР), настаивают на продолжении противостояния. Трамп выразил надежду на достижение договорённости, но одновременно подчеркнул, что с Ираном «никогда не добиваешься стопроцентной уверенности».

«Наш противник открыто транслирует сигналы о готовности к переговорам и диалогу, но втайне готовит наземную операцию», — отметил в тот же период спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Несмотря на публично объявленный мораторий, атаки продолжаются. В Тегеране наблюдались сбои в подаче электроэнергии вследствие ударов, а Иран, в свою очередь, наносил ответные удары по инфраструктурным объектам Израиля и ряда соседних стран. Представители КСИР заявили о своей готовности атаковать цели, связанные с Соединёнными Штатами.

По сведениям информированных источников, противоречия среди иранской верхушки углубляются. Сторонники переговорного процесса указывают на критическое экономическое положение.

На фоне эскалации напряжённости на Ближнем Востоке Тель-Авив предпринимает попытки помешать проведению торжеств Великой Субботы и Пасхи Господней. Речь идёт о вероятных ограничениях для верующих в доступе к Храму Гроба Господня, где обычно проходит церемония схождения Благодатного огня.