Три перевозящие топливо в Европу танкера сменили маршрут

Три танкера, перевозящие дизельное топливо в Европу, сменили маршрут в Атлантике. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

© Лента.ру

«Танкеры, перевозившие дизельное топливо в Европу, изменили курс в Атлантическом океане», — отмечает агентство, ссылаясь на данные отслеживания судов.

По данным аналитической компании Vortexa, а также информации по отслеживанию судов, танкеры Aliai, Minerva Vaso и Grand Ace 6 в последние недели загрузили дизельное топливо в США и изначально направлялись в Европа: два из них держали курс на Амстердам, а Aliai — на Гибралтар.

Однако затем все три судна резко сменили маршрут в Атлантический океан. В настоящее время Grand Ace 6 направляется в Ломе — столицу Того, а два других танкера взяли курс на юго-восток.

Ранее министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые могут быть связаны с российским теневым флотом.