Президент Украины Владимир Зеленский предложил применить опыт Украины для разблокировки Ормузского пролива. Об этом пишет Politico.

Зеленский отметил, что Украина уже поделилась своим опытом с «Черноморским коридором» и подчеркнул, что ВСУ «весьма эффективно» справляются с его разблокировкой. И данный опыт можно применить в связи с разблокировкой Ормузского пролива, считает глава киевского режима.

«Мы подняли этот вопрос, потому что он болезненный и неотложный — как мы все видим, для всего мира. Это энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этой области, и мы подробно это обсудили», — заявил Зеленский.

Politico пишет, что стратегия Украины включает в себя защиту от воздушных атак, от морских мин и совместную работу береговой артиллерии, военно-воздушных сил и других подразделений.

5 марта президент Владимир Украины Зеленский заявил, что Украина может направить США средства для борьбы с иранскими дронами, а также своих специалистов. В интервью Le Monde Зеленский рассказал, что США обратились к Украине за помощью в защите военных баз на Ближнем Востоке.

При этом президент США Дональд Трамп говорил, что США не нуждаются в помощи Украины в конфликте на Ближнем Востоке. Также он назвал Зеленского «последним человеком», от которого Вашингтону нужна помощь.

30 марта Трамп заявил, что США способны взять под контроль Ормузский пролив.