Парламент Израиля принял закон о смертной казни для террористов

Парламент Израиля одобрил закон о смертной казни для террористов. Об этом заявил министр национальной безопасности Итамар бен-Гвир в своем телеграм-канале.

"Свершилась история! Мы обещали. Мы действовали. Мы выполнили", – отметил он.

Министр подчеркнул, что документ был внесен в свод законов страны.

Ранее народный суд средней ступени китайского города Вэньчжоу привел в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов преступного синдиката "семья Мин".

В сентябре 2025 года их приговорили к смертной казни за убийства, мошенничество, незаконное удержание людей, организацию казино и проституции, торговлю наркотиками.

По данным СМИ, синдикат действовал с 2015 года и был причастен к азартным играм и мошенничеству на сумму более 10 миллиардов юаней (около 1,4 миллиарда долларов).