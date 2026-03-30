Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

Тегеран не испытывает проблем с украинским народом, единственная проблема — президент страны Владимир Зеленский, заявил иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал недавнюю поездку Зеленского в страны Ближнего Востока.

«У нас нет проблем с Украиной. Единственная проблема здесь — глава их государства. Видите, к чему привел один плохой руководитель?» — высказался он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина заключает «исторические договоренности» со странами Ближнего Востока.