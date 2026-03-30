Орбан раскрыл, почему отказался от смартфонов

Современные гаджеты несложно прослушать, поэтому политикам приходится от них отказываться, на время или полностью, рассказал журналистам венгерского портала Öt премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее обозреватели Washington Post сообщили, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто якобы постоянно консультируется с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спрашивает его совета по тем или иным вопросам европейской политики.

Премьер подчеркнул, что искренне рассмеялся, когда увидел публикацию о мнимом общении дипломатов в американской газете.

По его словам, высокопоставленные чиновники активно пользуются смартфонами, не отказываются от них даже премьеры и министры. Он добавил, что охрана во время обсуждения закрытых пунктов повестки на международных конференциях собирает и уносит устройства.

«Тогда, они надеются, заседания закрытые. Но на всех встречах, где есть мобильные телефоны, мы можем быть уверены, что это в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован», — отметил Орбан.

Глава кабмина уточнил, что пользуется кнопочным телефоном от Nokia, но даже его он не берет на заседания Совета ЕС. Он добавил, что является единственным премьером без каких-либо средств связи, через которые злоумышленники могли бы подслушать происходящее в зале.