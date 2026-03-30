Иран назвал Украину соучастницей агрессии США

Власти Исламской Республики полагают, что Украина в свете отправки специалистов по борьбе с дронами в монархии Персидского залива стала участницей агрессии США и Израиля против Тегерана, заявил постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани. Об этом пишет ТАСС.

Накануне Владимир Зеленский сообщил, что направил свыше 200 опытных экспертов в ряд стран Ближнего Востока. Он уточнил, что Киев будет продвигать свои услуги в макрорегионе как «донор безопасности».

Украинский лидер заметил также, что заключил взаимовыгодные договора с арабскими странами, договорился о поставках дизельного топлива.

«Это признание по своей сути расценивается как предоставление материальной и оперативной поддержки продолжающейся незаконной военной агрессии против Ирана, возглавляемой Соединенными Штатами Америки и израильским режимом», — подчеркнул Иравани.

По словам дипломата, такое вмешательство — не разовая случайная акция, оно свидетельствует об активном участии в операции.

Украина, в соответствии с международным правом, несет международную ответственность за содействие или помощь в совершении международно-противоправного деяния, резюмировал постпред.

Ранее сообщалось, что свыше 20 стран вошли в международную коалицию по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.