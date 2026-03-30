Орбан объяснил, почему не пользуется смартфоном

Глава венгерского правительства Виктор Орбан сообщил, что не пользуется смартфоном, чтобы его не могли прослушать. А в зал заседаний Совета Евросоюза он не берет даже кнопочный телефон. Орбан "чуть не умер со смеху", когда услышал об инсинуациях в адрес венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, которого обвиняли в том, что он якобы передает содержание совещаний Евросоюза Москве.

Газета Washington Post ранее утверждала: Сийярто якобы регулярно звонит министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях глав МИД стран Евросоюза.

Услышав, что Сийярто обвиняют в том, что «он информатор», Орбан «чуть не умер со смеху». Вместе с тем он отметил, что на всех встречах, где есть мобильные телефоны, «в ту же минуту становится известно тем, кто в этом заинтересован».

Венгерский премьер сообщил в интервью порталу Öt, что у него самого кнопочный телефон, но даже его он не берет на заседания Совета ЕС. Так что он «единственный премьер-министр из 27» без каких-либо средств связи, через которые можно было бы «подслушать происходящее в зале».