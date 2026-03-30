Европейский союз (ЕС) не имеет альтернативных вариантов финансирования Украины. Об этом сообщает «Европейская правда» («ЕП») со ссылкой на источники в Брюсселе.

«Владимир Зеленский каждый раз говорит, что ждет от ЕС альтернативных вариантов финансирования. Впрочем, никаких вариантов "плана Б" по этому поводу ЕС не имеет», — говорится в публикации.

В середине марта Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. После саммита ЕС председатель Евросовета Антониу Кошта резко раскритиковал поведение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что спецоперация будет доведена до логического завершения. Он также подчеркнул, что возвращенные территории важны и всегда были частью России.