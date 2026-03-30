Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в том, что она состоит в сговоре с Владимиром Зеленским. К такому выводу он пришел из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба», работа которого сейчас остановлена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ТА3.

© Global look

По словам Фицо, фон дер Ляйен и вся Еврокомиссия не воспринимает всерьез ситуацию с «Дружбой». Он напомнил, что на данный момент нефтепровод даже не осмотрели члены особой инспекции.

«Госпожа председатель Европейской комиссии, я спрашиваю вас очень серьезно: вы, вся Европейская комиссия такая неспособная? Никто уже вас действительно не воспринимает всерьез, что вы даже не можете договориться об инспекции в составе трех-четырех человек, которые поехали бы осмотреть этот нефтепровод?», — заявил Фицо.

Премьер также добавил, что не верит в неспособность Европейской комиссии повлиять на Зеленского для решения ситуации.

Напомним, что нефтепровод «Дружба» прекратил свою работу 27 января — как сообщила украинская сторона, это произошло из-за поломки. «Дружба» используется для поставок российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину.

Ранее Казахстан проявил интерес к транзиту нефти в Европу по нефтепроводу «Дружба».