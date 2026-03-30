Мерц заявил, что 80% проживающих в ФРГ сирийцев должны вернуться на родину

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о планах возвращения значительной части сирийских беженцев на родину в ближайшие годы.

Он сообщил, что в течение следующих трёх лет около 80% из 1 млн проживающих в стране сирийских беженцев должны вернуться на родину, передаёт ТАСС.

По его словам, многие из них сами заинтересованы в возвращении.

«У нас есть небольшая группа лиц — сирийцев, совершивших правонарушения, — которые создают нам проблемы, и их мы хотим депортировать в первую очередь», — отметил Мерц после встречи с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

При этом он подчеркнул, что Германия заинтересована в сохранении тех мигрантов, которые интегрированы в общество.

«Эти люди вполне могут остаться в Германии», — добавил канцлер, указав на востребованных специалистов.

Также Мерц отметил, что часть сирийцев необходима для восстановления собственной страны.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Мерца за его высказывания по миграционной политике.