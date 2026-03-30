США работают над «удивительной» сделкой по Гренландии

Американская администрация в сотрудничестве с НАТО и Гренландией работает над «удивительной» для США сделкой. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что издание получило соответствующий комментарий, когда обратилось в Белый дом с вопросом о трех американских гражданах, которые проводили «тайные операции по оказанию влияния» в Гренландии. Одним из них оказался предприниматель Дрю Хорн. Другим был Томас Дэнс, ранее входивший в федеральную Комиссию по исследованию Арктики. Третьим был основатель мотоклуба Bikers for Trump и член Консультативного совета по национальной безопасности в администрации президента США Крис Кокс.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее конгресс США призвали контролировать любые соглашения по Гренландии, чтобы избежать возможного конфликта.