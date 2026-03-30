Раскрыта реакция Кубы на гуманитарную помощь России

Кубинцы с особой благодарностью принимают гуманитарную помощь России на фоне введенной США экономической блокады острова.

Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» руководитель принимающего в латиноамериканской республике туроператора Cuba Libre PRO (Варадеро) Александр Карпецкий.

«Кубинцы всегда с особой благодарностью принимают помощь от России, и, конечно, этот, в большей степени, символический жест дает много надежд», — подчеркнул эксперт.

Карпецкий также обратил внимание, что помощь Москвы Гаване стала важным международным прецедентом. По его словам, если российская сторона сделала первую поставку, то можно будет ожидать новых гуманитарных грузов в будущем.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе из-за введенной администрацией президента США Дональда Трампа блокады. Позже стало известно, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл в латиноамериканскую республику, доставив нефть в качестве гуманитарной помощи.