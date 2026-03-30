Озвучена дата, после которой США могут выйти из НАТО

В ходе брюссельского брифинга представителя внешнеполитического ведомства Евросоюза, Анитта Хиппер, отвечая на запрос журналистов о позиции ЕС к высказываниям американского президента Дональда Трампа, касающимся работоспособности НАТО и потенциальных последствий для участия США в европейской безопасности, отказалась от комментариев. Эти сведения были переданы корреспондентом РИА Новости.

29 марта Трамп выразил мнение, что Соединенные Штаты могут прекратить свою поддержку Североатлантического договора ввиду деятельности самой структуры. Ведущий брифинга Олоф Жилл предложил представителю дипломатической службы дать комментарий прессе, но получил отказ. После этого Жилл констатировал, что Еврокомиссия не дает комментариев по данной теме.

Ранее США выразили резкое недовольство союзниками по блоку из-за их нежелания поддержать американскую позицию в отношении Ирана и операций по обеспечению прохода через Ормузский пролив. Германия и Франция уже отвергли это предложение. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас уточнила, что страны Евросоюза пока не готовы направлять туда свои военно-морские силы.