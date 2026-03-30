Мерц рассказал о последствиях конфликта в Иране для Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о том, какими последствиями для его страны может обернуться конфликт в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мерца, конфликт в Иране может перерасти в масштабную региональную войну. В этом случае ситуация на Ближнем Востоке будет иметь серьезные экономические последствия для Германии и Европы. Возможный эффект Мерц сравнил с пандемией COVID-19, а также началом конфликта на Украине.

«Эта война затрагивает всех нас. Она прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Уже несколько недель цены на бензин и энергоресурсы в немецких домохозяйствах и компаниях продолжают расти. <...> Если этот конфликт перерастет в масштабную региональную войну, он может еще сильнее ударить по Германии и Европе, так же, как в период пандемии COVID-19 или в начале украинского кризиса», — заявил он.

Помимо этого он также заявил, что в Германии необходимо усилить охрану синагог и еврейских общин. Он подчеркнул, что Берлин выступает за скорейшее завершение конфликта, и готов внести свой вклад в обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе.

Ранее Мерц назвал действия США в Иране эскалацией без ясного результата.