Раскрыта стратегическая победа Ирана

Меры в отношении Ормузского пролива оказались очень действенными и позволили Ирану за месяц одержать стратегическую месяцу над одними из самых сильных держав планеты, пишут обозреватели Вейлун Сун и Преджула Прем в статье для Bloomberg.

По их словам, ракеты и бомбы США и Израиля поразили ключевые цели на всей территории Ирана, партнеры не останавливаются, продолжают наносить удары по объектам.

Вместе с тем, Тегеран не только не сдается, но и наносит ответные удары, а также принимает ассиметричные меры, в частности, заблокировал Ормузский пролив, заметили журналисты.

В итоге, количество судов, проходящих через пролив, сократилось на порядки — со 130 в день до шести. Все они — иранские, либо принадлежащие странам, с которыми у Ирана дружеские отношения.

Авторы статьи уточнили, что в настоящее время пересекающие Ормуз суда идут вдоль берегов Ирана, по утвержденным маршрутам, после достижения предварительных договоренностей с властями Исламской Республики.

«Ормузский пролив остается закрытым портом для нефтяных танкеров», — заявил Ануп Сингх, руководитель глобального отдела исследований судоходства в Oil Brokerage Ltd.

По его словам, даже если военные действия завершатся в ближайшие дни, потоки нефти не возобновятся в одночасье — систему придется настраивать заново.

В США предупредили о смертельной ловушке Ирана в Ормузском проливе

Таким образом, подчеркнули обозреватели, блокада Ормуза оказалась исключительно эффективным асимметричным оружием в борьбе Ирана против «двух самых мощных военных сил мира».

Запрет на проход судов позволил Тегерану напрямую влиять на мировые энергетические рынки и наносить серьезный финансовый ущерб. Вашингтон ничего не смог противопоставить этому шагу со стороны Ирана, резюмировали авторы статьи.