США возобновляют работу посольства в Венесуэле

США 30 марта официально возобновляют работу своего посольства в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского госдепартамента.

В ведомстве подчеркнули, что сегодня начинается «новая глава» в дипломатических отношениях между Вашингтоном и Каракасом.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее Мадуро передал сторонникам послание из американской тюрьмы.