Санду посетит две соседствующие с Россией страны

Президент Молдавии Майя Санду посетит Латвию и Финляндию, где встретится с главами этих государств. О предстоящем ее визите в соседствующие с Россией страны пишет Noi.

Сообщается, что 31 марта Майя Санду в Хельсинки встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом. На следующий день она посетит Латвию по приглашению президента страны Эдгара Ринкевича.

После встреч запланированы пресс-конференции лидеров. Повестка переговоров не уточняется.

В 2022-м году руководство Молдавии начало постепенную денонсацию соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ), параллельно заявляя о выходе из объединения. 11 марта правительство республики одобрило денонсацию основных договоров, являющихся правовой основой членства страны в рамках содружества.