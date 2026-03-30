Стало известно о работе США над «поразительной» сделкой с Гренландией

Американцы активно работают на территории Гренландии, пытаются заключить «поразительную» сделку, пишут обозреватели Джеффри Геттлман и Майя Текели в статье для The New York Times (NYT).

Авторы статьи заметили, что в прошлом году датские СМИ разразились публикациями о том, что США проводят в Гренландии «тайные операции по оказанию влияния».

На фоне публикаций разразился дипломатический скандал — правительство Дании вызвало в Копенгаген американского дипломата и выразило протест против действий Вашингтона.

Вместе с тем, выяснилось, что трое американцев открыто работали и работают на острове, продвигают интересы администрации США, пытаются подтолкнуть гренландцев к переходу под крыло Вашингтона, уточнили журналисты.

Дрю Хорн, первый из них, ранее служил в зеленых беретах. Он пытается реализовать проект по постройке гигантского центра обработки данных во фьордах.

Второй, Томас Данс, — арктический советник главы США Дональда Трампа, который организовывал широко освещаемые поездки для ближайшего окружения президента, включая его старшего сына.

Третьим сторонником американского лидера оказался Крис Кокс, основатель организации под названием «Байкеры за Трампа», член Консультативного совета по внутренней безопасности администрации США.

Обозреватели подчеркнули, что эти люди открыто действуют в Гренландии, не скрываются, ведут соцсети, пишут о своих планах и задачах.

Кроме них, есть и другие агенты влияния, отметили авторы статьи. Так, косметический миллиардер Рональд Лаудер и министр торговли США Говард Лютник вложили значительные средства в экономику острова.