Пока вы не уснули: Иран о «ловушке» Зеленского и вопрос Вучича Путину

МИД Ирана предупредил страны Ближнего Востока о «ловушке» Зеленского

Президента Украины Владимир Зеленский в ходе турне по странам Ближнего Востока пытается их обворовать, заключая с ними военные соглашения. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи во время брифинга.

По его словам, увязывать конфликт на Украине с происходящим вокруг Ирана - катастрофическая ошибка. Багаи выразил уверенность в том, что ближневосточные страны "не попадутся в такую ловушку".

Вучич задал Путину вопрос об окончании конфликта Украине

Президент Сербии Александр Вучич спросил у своего российского коллеги Владимира Путина его мнение об окончании конфликтов на Украине и в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Вучич заявил, что Европе грозит величайшая экономическая катастрофа в истории в случае проведения США наземной операции против Ирана.

ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России выявили, что второй секретарь посольства Великобритании в Москве Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус вел разведывательно-подрывную деятельность. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщили в Центре общественных связей ведомства.

По данным силовых структур, при получении разрешения на въезд в страну дипломат намеренно указал ложную информацию, чем нарушил российское законодательство.

Россиянам предложили работать шесть дней в неделю по 12 часов, чтобы «поднять» экономику

Россиянам стоит перейти на новый рабочий график. С таким предложением выступил российский предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

По его словам, рабочий день должен длиться 12 часов: с 08:00 утра до 20:00. Также он предлагает сменить пятидневную рабочую неделю на «шестидневку», оставив для россиян только один выходной день — воскресенье.

Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

По итогам 2025 года российская сеть одежды и обуви O'STIN закрыла 62 магазина (открыла 19), а число сотрудников за это время сократилось на 15 процентов, до 4,9 тысячи человек. Об этом со ссылкой на отчет компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерской отчетности) пишут «Известия».

Источники, знакомые с планами ретейлера, утверждают, что развитие сети по состоянию на 2026 год приостановлено. В марте стало известно, расширение остается на паузе, а закрытие имеющихся точек продолжится, так как они стали убыточными.

Российские школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину

В Волгограде школьники напали на девятилетнюю девочку и толкнули ее под машину. Об этом сообщила мать пострадавшей россиянки порталу V1.ru.

Женщина пояснила, что дочь накануне днем отпросилась на прогулку. Обычно, как уверяет родительница, девочка звонила ей каждые полчаса. В этот раз с ребенком длительное время не могли связаться.

В Генштабе рассказали о хакерских атаках на российский реестр воинского учета

На реестр российского воинского учета за все время его работы было совершено более 19 миллионов хакерских атак. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, подавляющее большинство атак совершается с серверов, которые расположены на территории США и Аргентины.

Санкт-Петербург снова оказался самым депрессивным городом в России

Согласно данным RNC Pharma, Санкт-Петербург снова занимает первое место среди российских городов по среднедушевому потреблению антидепрессантов в январе-феврале. В этот период в городе было продано 56 упаковок на тысячу человек, тогда как в Москве этот показатель не превышал 50 упаковок на ту же численность населения.

Петербург стал лидером по потреблению антидепрессантов среди крупных городов еще в прошлом году: если в среднем по стране этот показатель составил 156 упаковок на тысячу человек, то в Петербурге он достиг 311,8.

Эксперт спрогнозировал волну сокращений в России

Многие компании в России воспринимают переход на трехдневную рабочую неделю как антикризисный инструмент. Бизнес начинает заранее готовиться к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда перед летом. Об этом радио Sputnik сообщил управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

По словам специалиста, в ряде сегментов обсуждают, что с начала апреля машиностроение в стране может перейти на трехдневный режим работы. При этом уменьшить рабочую нагрузку и сократить расходы в период снижения спроса стараются и другие сектора экономики.

Аномальное тепло ударило по финансам россиян

С января 2026 года жители страны купили свыше 20 миллионов упаковок антигистаминных препаратов. Общая сумма расходов на них превысила 6 миллиардов рублей, сообщает Shot со ссылкой на данные системы «Честный знак».

Резкий рост спроса эксперты объясняют погодными аномалиями: теплая зима привела к раннему наступлению весны, что спровоцировало преждевременное цветение растений. Нынешние показатели продаж уже составляют пятую часть от общего объема за весь прошлый год.

