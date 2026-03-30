Украинцы возмущены: как выглядит консул Виктория Якимова

Бывшая украинская модель Виктория Якимова стала почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. О своем назначении она рассказала в социальных сетях.

«Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти», — приводит слова Якимовой телеканал «Звезда».

Виктория выдвинула кандидатуру на должность почетного консула по собственной инициативе. Несмотря на то что она не скрывала своего модельного прошлого, многие украинцы посчитали ее недостойной представлять страну на таком уровне. В сети ей припомнили фотосессию в русском кокошнике и рассуждения о минусах закрытия офиса Google в России.

Виктория Якимова родилась и выросла в Одессе, где окончила Одесский государственный экономический университет. Сейчас она проживает в Доминиканской Республике в городе Ла-Романа.