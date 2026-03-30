Трамп допустил захват иранского острова Харг: что об этом пишут зарубежные СМИ

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном захвате острова Харг, где находятся иранские нефтяные терминалы, оказалось в центре внимания западных СМИ. Самые интересные статьи по этому поводу в подборке «Рамблера».

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия и практически полностью перекрыт Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей. Трамп поставил ультиматум Ирану, потребовав открыть пролив для прохода судов, однако затем продлил отсрочку ударов по иранской энергетике до 6 апреля.

Также США представили мирный план из 15 пунктов, который в Тегеране сочли ультимативным. Тегеран выдвинул встречные девять пунктов, включая вывод войск США из региона и выплату компенсаций. После атак на АЭС «Бушер» и научные центры в Тегеране, иранские власти всерьез обсуждают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). При этом главы МИД Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии пытаются отладить механизма посредничества между Вашингтоном и Тегераном.

Associated Press отмечает, что «пока неясно, на какой стадии находятся дипломатические усилия», при этом нападения Ирана на страны Персидского залива могут стать «еще одним фактором неопределенности в любых переговорах». На этом фоне Дональд Трамп открыто говорит о возможности захвата иранского острова Харг, на котором расположены нефтяные терминалы страны.

«Возможно, мы займем остров Харг, а может, и нет. У нас много вариантов», — приводит слова американского лидера издание.

При этом Вашингтон продолжает наращивать военное присутствие в регионе. Туда уже прибыли около 3500 американских военнослужащих, в том числе примерно 2200 морских пехотинцев. Еще 2200 морских пехотинцев находятся в пути. На Ближний Восток также направлены тысячи военнослужащих из 82-й воздушно-десантной дивизии, отмечает Financial Times.

Президент США также отметил, что хотел бы «захватить иранскую нефть», сравнив потенциальный сценарий развития ситуации в Иране с Венесуэлой, где американцы намерены контролировать нефтяную промышленность «неопределенный срок».

«Честно говоря, больше всего мне нравится добывать нефть в Иране, но некоторые глупые люди в США спрашивают: «Зачем ты это делаешь?» Но они просто дураки», — пояснил Трамп в интервью.

The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники пишет о том, что Пентагон готовится к многонедельной наземной операции в Иране. При этом опросы общественного мнения в США показывают, что перспектива отправки боевых подразделений в Иран вызывает у американцев отторжение.

«Совместный опрос Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения при Чикагском университете показал, что 62% респондентов категорически против наземной операции в Иране, и лишь 12% — за», — говорится в статье.

В свою очередь агентство Reuters констатировало, что цена нефть продолжает расти. Сегодня стоимость эталонной марки Brent приблизилась к рекорду. Так, фьючерсы подскочили на 2,2%, до 114,99 дол. за баррель.

Представитель аналитической компании Vanda Insights Вандана Харри пояснила изданию, что рынок уже «практически не рассматривает возможность прекращения войны путем переговоров» и готовится «к резкой эскалации военных действий».