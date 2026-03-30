Модель с откровенным портфолио стала почетным консулом Украины

Новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике стала бывшая модель Виктория Якимова. Об этом она сообщила на своих страницах в социальных сетях.

«Современная самодостаточная женщина имеет право реализовывать себя в выбранной профессии, а также менять направление развития и расти», - написала модель.

По словам Якимовой, во время подачи своей кандидатуры на должность она не пыталась скрыть свою предыдущую жизнь, связанную с моделингом. Многие украинцы возмутились ее назначением.

Помимо откровенных фотографий, они напомнили девушке о снимках в русском кокошнике. А также вспомнили о ее рассуждениях насчет недостатков закрытия офиса Google в России.

Модель сама из Одессы, а сейчас проживает в Доминиканской Республике в городе Ла-Романа. Она окончила одесский государственный экономический университет.