МИД Ирана предупредил страны Ближнего Востока о «ловушке» Зеленского

Президента Украины Владимир Зеленский в ходе турне по странам Ближнего Востока пытается их обворовать, заключая с ними военные соглашения. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи во время брифинга.

"Страны региона, в которые ездил Зеленский, определенно умнее, чтобы позволить человеку, который за четыре года подверг свою страну разрушительной войне и создал такие трагедии для украинского народа, пытаться их обобрать", - сказал иранский дипломат.

По его словам, увязывать конфликт на Украине с происходящим вокруг Ирана - катастрофическая ошибка. Багаи выразил уверенность в том, что ближневосточные страны "не попадутся в такую ловушку".

Представитель МИД также поблагодарил "умных" представителей некоторых стран Персидского залива за то, что они стараются не быть частью агрессии США и Израиля против Ирана.

В конце марта Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

Также Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток договорился об обеспечении Украины дизельным топливом минимум на год.