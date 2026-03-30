Мирная сделка США с Ираном может быть достигнута в ближайшее время. Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

Он отметил на своей странице в социальной сети Truth Social, что в вопросе урегулирования конфликта был достигнут значительный прогресс.

«Соединённые Штаты Америки ведут серьёзные переговоры с новым и более разумным режимом о прекращении наших военных операций в Иране. Был достигнут значительный прогресс...» — написал Трамп.

Ранее глава Белого дома заявил, что в Тегеране выразили согласие с большей частью мирного плана США.