Пашиняну предрекли крах на выборах в парламент

Граждане Армении недовольны работой правительства Пашиняна, сказал НСН Арман Абовян. В Армении работает только карательный аппарат, в остальном — куда не ткни, везде проблемы, сказал в эфире НСН экс-депутат Национального собрания Армении Арман Абовян, добавив, что у премьер-министра страны Николы Пашиняна небольшие шансы одержать победу на грядущих парламентских выборах.

Никол Пашинян был выдвинут кандидатом на пост главы правительства от возглавляемой им партии «Гражданский договор» на парламентских выборах в июне. Пашинян занимает пост премьер-министра Армении с мая 2018 года. В 2021 году он был переизбран после досрочных выборов. Очередные парламентские выборы в стране пройдут 7 июня 2026 года. Абовян отметил, что у народа Армении есть много вопросов к Пашиняну и его правительству.

«Если смотреть объективно, то шансы, мягко говоря, небольшие. Они, конечно, хорохорятся и бьют себя пяткой в грудь, мол, поддержка их 60-70%. Стоит просто посмотреть на реакцию обычных людей, когда тот же Пашинян или представитель правящей партии выходят на улицы Еревана. Буквально вчера Пашинян пришел на мессу, а один из прихожан пытался его ударить. Люди кричали ему "позор", "на колени", "покайся" и так далее. Такого рода инциденты происходят практически каждый день. Нельзя сказать, что 99,9% людей отторгают нынешнюю власть. В любом обществе есть разные группы людей, но сейчас рейтинг Пашинян стремительно падает. Это процесс уже необратим», — отметил Абовян.

По его словам, народ Армении недоволен управлением страной, в связи с чем у оппозиции большая процентная поддержка жителей, чем у нынешней власти. Вопросы к Пашиняну у народа самые разные. Например, социальный блок. Налогами просто душат мелкий и средний бизнес. Также всякие бизнесмены платят за лояльность госструктур. Куда ни ткни — везде бардак! Ненормальная ситуация в управлении страной. Работает только карательный аппарат. Беспокоит также отношение власти по принципу ”хихоньки-хахоньки” к вопросу Карабаха. Власти пытаются играть на трех скрипках одновременно. Также народ беспокоят противоречивые заявления. Народ же видит, что ему врут! Как бы ни считала нынешняя власть, совокупное число процентов у оппозиции намного больше, чем у действующих управленцев», — сказал собеседник НСН.

