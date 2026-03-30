Украина извинилась перед Финляндией

МИД Украины принёс извинения Финляндии после инцидента с беспилотниками, оказавшимися на её территории.

Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

В украинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что появление БПЛА в Финляндии было непреднамеренным.

В дипведомстве уточнили, что целью дронов были российские нефтяные порты на Балтийском море.

В Финляндии сделали заявление об одном из упавших на территории страны дронов

Также там указали, что беспилотники могли попасть на территорию Финляндии из-за воздействия российских систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее финские власти заявили, что не сбили украинские беспилотники в районе Коуволы, поскольку они не представляли непосредственной угрозы.