Еврокомиссия отреагировала на вторжение украинского БПЛА в Финляндию

На брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье заявил, что ЕК крайне обеспокоена вторжением украинского беспилотника в Финляндию.

Ранее финские власти подтвердили, что два украинских БПЛА упали на территории страны.

В Еврокомиссии «прекрасно осведомлены о произошедшем» и «очень внимательно» следят за ситуацией. Ренье напомнил, что реагирование на подобного рода вторжения – «прежде всего компетенция» государств-членов ЕК. В то же время он отметил, что речь идет не о первом подобном случае.

«Мы крайне обеспокоены этими вторжениями дронов», - сказал он.

Поэтому, по его словам, на европейском уровне предприняли «ряд шагов», чтобы «усилить возможности государств-членов». Так чиновник ответил на вопрос, предпримет ли Брюссель дипломатические шаги с Киевом после этого инцидента.

Между тем в самой Финляндии объяснили, почему не стали сбивать залетевшие в воздушное пространство республики украинские БПЛА.