Польша построит электронный барьер на границе с Украиной

Польша начнет строительство электронного барьера на границе с Украиной, сообщает радиостанция RMF FM. Ранее такие заграждения уже были установлены на границах с Белоруссией и Россией.

Как говорится в сообщении, высокотехнологичная система появится на участке, контролируемом Надбужанским пограничным отрядом. Проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных и силовых кабелей. На поверхности установят столбы с дневными и тепловизионными камерами, которые будут круглосуточно отслеживать обстановку.

Все данные будут поступать в центр наблюдения штаба отряда. Там их проанализируют сотрудники пограничной службы. Это поможет быстро реагировать на попытки незаконного пересечения границы и другие угрозы. Стоимость проекта составляет около 450 млн злотых (примерно 122 млн долларов). Сейчас активно обсуждаются способы привлечения недостающих средств для его реализации.

